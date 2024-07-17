العثور على أردني مطعونا بشقة بمدينة عربية وسط إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ضحية جريمة القتل في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل هو مواطن أردني، وأنها فتحت تحقيقا بجريمة القتل والتي يشتبه بأن خلفيتها جنائية، ولم يتم الإعلان عن هويته.

وأعلن بوقت سابق اليوم العثور على رجل بالثلاثينات من عمره مطعونا بشقة في مدينة قلنسوة وقد تعرض للطعن أكثر من مرة بالجزء العلوي من جسده.

طاقم نجمة داوود الحمراء الذي تم استدعاءه للمكان أعلن عن وفاته حيث وصل الى الشقة بعد تلقي بلاغ الساعة 14:24 عن الحدث، وقال أحد المسعفين "إنه عثر عليه ملقى على أرضية المنزل فاقدا الوعي واصابات بجسده". منذ بداية العام قتل حتى الآن 130 شخصا في المجتمع العربي.