كيف حصل جنرال سوري سابق مطلوب على حماية وتمويل أمريكي ولبناني؟

نشرت الـ BBC اليوم (الخميس) تحقيقاً كشف أن جنرالاً سورياً سابقاً مطلوباً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حصل على تمويل وحماية من السلطات في الولايات المتحدة ولبنان. وفقاً للتقرير، الجنرال السابق باسم الحسن، الذي أشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وكان مستشاراً كبيراً للرئيس السابق بشار الأسد، يختبئ في لبنان بعد انهيار نظام الأسد في عام 2024.

كشف التحقيق أن حسن سُمح له بالبقاء هناك في إطار ترتيب يشارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وسلطات أمريكية ولبنانية أخرى. السبب هو استعداده لتقديم معلومات عن اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس المخطط له في سوريا عام 2012 والذي أشرف عليه حسن، إضافة إلى معلومات استخباراتية أخرى. الحكومة الحالية في سوريا ترغب في تسليم حسن من أجل محاكمته، لكن السلطات الأمريكية تفضل الإبقاء عليه في لبنان.

في إطار التحقيق في قضية اختفاء الصحفي، عرض ممثلو الـFBI والـCIA على حسن الإقامة في لبنان، إلى جانب الحماية وتقديم المساعدة في تلبية احتياجاته المعيشية مقابل معلومات. أفادت مصادر مطلعة على التفاصيل لـBBC بأن حسن يتلقى أموالاً من الولايات المتحدة عبر وسيط، وذلك رغم أنه خاضع للعقوبات من قبل الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، يدّعي أطراف مطلعون على تحقيق اختفاء الصحفي أنه لم يلاحظوا أدلة قوية تشير إلى أن التحقيق أحرز تقدماً كبيراً منذ أن بدأ حسن بتقديم المعلومات في إطار هذا الترتيب.

كما كشف التحقيق أنه بعد سقوط نظام الأسد في أوائل ديسمبر 2024، يُقدّر أن حسن فرّ في البداية إلى إيران. وقال رجل أعمال سوري، ذو علاقات وثيقة مع النظام السابق وكذلك مع السلطات في لبنان، لهيئة الـBBC إنّه جرت في ذلك الوقت اتصالات بمشاركة الولايات المتحدة ولبنان وإيران بهدف جلب حسن إلى لبنان. وأضاف أن حسن كان شخصية ذات قيمة كبيرة، ليس فقط بسبب المعلومات التي يُعتقد أنه يمتلكها بشأن الصحفي، بل أيضًا بسبب معرفته ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري وبالعلاقات العسكرية مع إيران.

في العام الماضي، قال حسن للباحثين الأمريكيين إن الطيار أوستين أُعدم بأمر من الرئيس السابق الأسد، لكن مصادر مطلعة على التحقيق شككت في تفاصيل روايته. وأشار حسن إلى موقع محتمل قد تُوجد فيه بقايا جثة الطيار، لكن عمليات البحث التي أجريت في المكان لم تسفر عن شيء، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقية بعض المعلومات التي أدلى بها حسن.