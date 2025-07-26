مشاورات بريطانية فرنسية ألمانية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين

قد يعجبك أيضًا -

أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مساء اليوم السبت، محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني، واستعرض خطط بريطانيا لإيصال المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان "استعرض رئيس الوزراء كيف ستمضي بريطانيا قدما في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جوا، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية"، وناقش ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعا على أنه "مروّع".

وأضاف البيان الصادر عن داونينغ ستريت: "اتفق القادة على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم". وتابع البيان أنهم "ناقشوا عزمهم على العمل معا بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة، سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى، بما في ذلك من داخل المنطقة، لدفع هذه الخطة إلى الأمام".