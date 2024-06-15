حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لمشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، إلى مشعر عرفات، استعدادًا للوقوف على صعيده ، في ذروة موسم الحج، وأداء ركن الحج الأعظم.

وقد أمضى الحجاج ليلة أمس في مشعر منى، حيث قضوا يوم التروية، قبل انطلاقهم فجر اليوم صوب صعيد عرفات، حيث سيقفون الوقفة الكبرى، قبل التوجه مساءً إلى مشعر مزدلفة.

وحسبما ذكرت "الإخبارية السعودية" فإن قطار المشاعر المقدسة يواصل نقل الحجاج إلى مشعر عرفات.

وتبلغ مساحة المشعر قرابة 33 كيلومترا مربعا، وتحيط بأرضه سلسلة من الجبال هي: جبل الرحمة في الشمال، وإلى الشرق من عرفات يقع جبل يطلق عليه العديد من الأسماء كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

ويمثل الوقوف على عرفات تأسيا برسول الله محمد الذي وقف عليه وألقى منه "خطبة الوداع".

وكان الحجاج قد بدأوا بالتوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".