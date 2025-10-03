حماس: "مستعدون للدخول في مفاوضات فورية والموافقة على إطلاق سراح الأسرى وفق خطة ترامب"

اعلنت حركة حماس في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"الاستعداد لتسليم جميع المختطفين دفعة واحدة وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين"، مشيرة إلى أنها"تؤكد استعدادها للدخول فوراً عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل الإفراج عن المختطفين".

وقالت حماس"أجرت الحركة مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب" وتابعت"وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :( تقدر حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه)واضافت"في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك"

وأكد حماس على أنها تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فيما اعتبر مراقبون أن رد حماس يمسك " العصا " من النصف، و"الموافقة على الشروط الأساسية لوقف الحرب، وتحفظ على الإقصاء الدائم، فيما شوهدت احتفالات بين النازحين في مدينة غزة بعد موافقة حماس على خطة ترمب