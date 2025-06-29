صوّر شوارع وسط إسرائيل: شاب آخر متهم بالتجسس لصالح إيران

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قدّمت النيابة العامة اليوم (الأحد) لائحة اتهام إلى محكمة اللد المركزية ضد دينيس لياخوف، 30 عامًا، من ريشون لتسيون، المتهم بالتجسس لصالح إيران وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة من خلال التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إصدار أمر باعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

وفقًا للائحة الاتهام، التي رفعها المحامي إساف هارلوفسكي من مكتب المدعي العام المركزي، تواصل المدعى عليه مع عميل إيراني تواصل معه عبر تيليجرام، وقام، في إطار هذا التواصل، بمهام مختلفة بناءً على طلب العميل وتحت إشرافه، مقابل مبلغ مالي تلقاه عبر المحفظة الرقمية. وقد نفّذ المدعى عليه بعض هذه الأعمال لصالح العميل أثناء إقامته في لاتفيا.

من بين أمور أخرى، طُلب من المدعى عليه من قِبل العميل الإيراني الحضور إلى بتاح تكفا، وتصوير شارع ومبانٍ سكنية، وإرسال التسجيل إلى العميل، ومشاركة موقعه معه عبر تيليجرام. سجّل المدعى عليه شارعًا ومبانٍ غير صحيحة من العنوان الذي وجّهه إليه العميل، وشارك موقعه مع العدو عبر تيليجرام، وفي المقابل حصل على مبلغ مالي في محفظته الرقمية.

كما كلّف الوكيل المدعى عليه بالذهاب إلى معرض سيارات في نتانيا والاستفسار عن أسعار سبع سيارات مختلفة، مع توثيق الزيارة بالفيديو. اتفق المدعى عليه والوكيل على الدفع، وقام الوكيل بتحويل المبلغ إلى محفظته الرقمية، لكن المدعى عليه لم يقم بالمهمة.