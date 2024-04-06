تقرير: ايران سترد بصورة مباشرة على اغتيال زاهدي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم أنه اتخذ بالفعل في ايران قرار بالرد المباشر ضد إسرائيل في أعقاب اغتيال قائد فيلق قدس في دمشق محمد رضا زاهدي، وذلك وفقا لمصدرين رسميين في النظام الإيراني أدليا بتصريحهما للصحيفة الأمريكية. وأضافا بأن القرار اتخذ بهدف خلق ردع، وتم بالفعل نقل قوات الجيش الإيراني الى حالة التأهب القصوى استعدادا لعملية محتملة.

وفي جنازة زاهدي اليوم في أصفهان هدد قائد الجيش الإيراني محمد باقري السبت إسرائيل والولايات المتحدة، وقال إن الهجوم على القنصلية في دمشق لن يمر دون رد، وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الرئيسية عنه وهدد إسرائيل قائلا :"إسرائيل ستندم على عمليتها، الانتقام سيأتي بالوقت والمكان المناسب".

في المقابل ، تم أيضا رفع مستوى جاهزية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى أعلى متسوياتها، بعد تقييم بأن الرد الإيراني سيكون كبيرا, مسؤول في الإدارة الأمريكية عبر لشبكة "سي إن إن" عن مخاوفه بأن يجر الوضع الى حرب إقليمية في أعقاب عملية قوية من جانب طهران.

كما أفادت شبكة "سي بي أس" الأمريكية أن معلومات استخباراتية وصلت الولايات المتحدة تشير الى أن ايران ستستخدم أسراب طائرة مسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز طويلة المدى في إطار ردها على إسرائيل. ووفقا للتقرير، شدد مسؤولون أمريكيون على أن موعد وهدف الهجوم لا زال مجهولا، لكنهم قالوا إن استهداف منشأة ديبلوماسية إسرائيلية سيكون رد متناسب. ووفقا للتقديرات، من المتوقع أن يكون الهجوم حيز التنفيذ في نهاية رمضان الأسبوع القادم.