ترامب يحض الصين وفرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية على إرسال سفن إلى مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة TRUTH SOCIAL، اليوم السبت، إن "هناك دولاً سترسل سفناً حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمحافظة على بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً"، وتابع "سترسل العديد من الدول، خصوصاً المتأثرة بمحاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفناً حربية بالتنسيق مع أميركا للمحافظة على بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً".

وأعرب ترمب عن أمله بأن "ترسل الصين، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتضررة من تقييد مرور السفن إلى المنطقة، حتى لا يبقى مضيق هرمز تهديداً من قِبل دولة تم القضاء على قدراتها بالكامل". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل قصف الساحل الإيراني بقوة، وتدمير القوارب والسفن الإيرانية في المياه.. بطريقة أو بأخرى، سنجعل مضيق هرمز قريباً مفتوحاً وآمناً".

وأضاف "لقد دمّرنا 100% من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن من السهل عليهم إرسال طائرة مسيّرة أو اثنتين، أو زرع لغم، أو إطلاق صاروخ قصير المدى في مكانٍ ما على طول الممر المائي أو داخله، مهما كانت هزيمتهم كبيرة".