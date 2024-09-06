نتنياهو: لا وجود لاتفاق قريب مع حماس بشأن وقف النار في غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقارير تفيد بأن "المفاوضين اقتربوا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"وتابع "إسرائيل وافقت على عدة اتفاقات اقترحها المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لكن في كل مرة ينهار الاتفاق، لأن حماس كانت ترفض باستمرار كل اتفاق من هذه الاتفاقات".

وأشار نتنياهو "إنهم لا يوافقون على أي شيء، سواء ممر فيلادلفيا أو تحريرالرهائن، وحماس تريد فقط أن نخرج من غزة حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة عليها والقيام بما تعهدوا به".وقال نتنياهو لـ"فوكس نيوز": "لدي خطوط حمراء. لقد تم تحديدها قبل 7 أكتوبر. لكنها أصبحت أكثر احمراراً اليوم. كما لدي هوامش من المرونة"، وتابع: "لقد قدمتها لفريقي التفاوضي وأنا أقف إلى جانبهم".

جاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الخميس، بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق قريب "هذا غير دقيق على الإطلاق. هناك قصة ورواية مفادها أن هناك اتفاقاً... إنها مجرد رواية كاذبة".

ومن جهتها ذكرت "بلومبرغ" أن "تصريحات نتنياهو تتعارض بشكل صارخ مع الرسائل المفعمة بالأمل التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن على مدى الأشهر الماضية". وقال بايدن الأحد المنصرم، إن "الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق" فيما زعم مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأربعاء المنصرم، أن "90 في المئة من الاتفاق قد اكتمل"، فيما قال نتنياهو إن هذا "غير دقيق تماماً"

ويتفق المسؤولون على أن النقطة الشائكة الرئيسية هي مطلب نتنياهو بالسماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في ممر فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة تمتد على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، والتي سيطرت عليها إسرائيل في مايو الماضي.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل وحركة "حماس" لم يتفقا بعد على مسألة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية "حل العقبات" للوصول إلى الاتفاق الذي يعتبر "جاهزاً بنسبة 90%".