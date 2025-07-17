تقرير: هكذا فاجأت وزيرة إيرانية اجتماعا سريا بين إسرائيل وتركيا

قد يعجبك أيضًا -

وقعت حادثة ديبلوماسية غير عادية في باكو بأذربيجان في نيسان/ أبريل الماضي، حيث عقد اجتماع سري بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك رفيعي المستوى على خلفية تصاعد التوتر في سوريا، تم خلاله عقد محادثات سياسية وعسكرية حساسة، لكن الجانب الأكثر إثارة وقع خلال العشاء الذي تلا هذه الاجتماعات.

فوفقا لموقع "ميدل إيست آي" اليوم (الخميس) نقلاً عن مصادر تركية أنه في ذلك الاجتماع، في مطعم محلي بالعاصمة الأذربيجانية، وبينما كان رئيسا الوفدين التركي والإسرائيلي - بمن فيهما مسؤول استخبارات تركي كبير وعضو بارز في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي - يتناولان العشاء بهدوء وفي أجواء ودية، دخلت شخصية غير متوقعة المكان: فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتطوير العمراني في الحكومة الإيرانية، التي كانت في زيارة رسمية إلى أذربيجان.

لم تمكث الوزيرة في المطعم سوى لحظات، احتست خلالها فنجان شاي، إلى أن أُبلغ حراس الأمن الأذربيجانيين المرافقين لها بأنها في المكان الخطأ، وتم إخراجها بسرعة، على ما يبدو دون أن تتعرف على المسؤولين الإسرائيليين والأتراك المتواجدين هناك.

ويشير التقرير الى أن هذه الحادثة تشير إلى الوضع الراهن في سوريا: إسرائيل وتركيا تناقشان ما يحدث في البلاد، ويتم إخراج ايران من صورة الأوضاع.