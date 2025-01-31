ما الذي يقلق إسرائيل من إعادة فتح معبر رفح؟

من المرتقب أن يتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة، غدا السبت، لنقل ما يقارب 50 مصاباً فلسطينيا إلى مصر، غبر أن إسرائيل تعرب عن قلقها من هذه الخطوة لسببين، "الأول أن تفقد إسرائيل واحدة من أهم وآخر أدوات الضغط على حركة حماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أما السبب الثاني فيعود إلى أن التوافق على التشغيل بآلية ثلاثية، أي مراقبين أوروبيّين مع مصر وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، كانت متبعة قبل 15 عاماً ولم تمنع تعاظم حماس عسكرياً وسيطرتها على القطاع"، بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة.

بالتزامن، أعلن مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون في حماس أن المعبر سيتولى إدارته حاليا أعضاء من السلطة الفلسطينية ومراقبون أوروبيون، وأوضحوا أنه "من المقرر أن يستقبل المعبر 50 مصابا من الفصائل المسلحة ومثلهم من المدنيين المصابين ومرافقين لهم" وأضافوا أن "100 آخرين، على الأرجح من الطلاب، سيُسمح لهم بالعبور لأسباب إنسانية"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت كالاس أشارت يوم الاثنين الماضي إلى وجود توافق واسع بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد يمكن أن تلعب "دورا حاسما" في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس في تغريدة على منصة إكس، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم الجمعة، أن "التكتل استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر والذي يمثل نقطة عبور رئيسية للقطاع الفلسطيني" وتابعت"تنتشر بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية على الحدود اليوم عند معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بنقل أفراد خارج غزة، مثل من يحتاجون إلى رعاية طبية".