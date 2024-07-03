مقتل الرقيب الكسندر ياكيمينسكي (19 عاما) من نهاريا في عملية الطعن في كرمئيل

سمح بالنشر أن الرقيب الكسندر ياكيمينسكي 19 (عاما) من نهاريا في عملية الطعن في المجمع التجاري في مدينة كرمئيل، وهو سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 71 في اللواء 188، وترك وراءه والدين وشقيقه البالغ من العمر 11 عاما.وأصيب زميله في الكتيبة الذي كان يسير الى جانبه بجروح خطيرة نتيجة طعنه من قبل المهاجم جواد ربيع (20 عاما) وهو مواطن عربي من بلدة نحف القريبة من كرمئيل.

وفي لقطات الهجوم التي التقطتها الكاميرات الأمنية في المركز التجاري، يمكن ملاحظة أن ربيع هاجم الاثنين من الخلف، ولم تمر خمس ثوانٍ منذ اللحظة التي بدأ فيها طعنهما، حتى عادا إلى رشدهما وانتزعا أسلحتهما. سقط ياكيمينسكي أولاً على الأرض نتيجة الطعنات، ثم - عندما بدأ المهاجم بطعن صديقه - تمكن من الضغط على سلاحه وإطلاق النار.

وفي هذه المرحلة أصيب المهاجم وبدأ بالتراجع قليلا، ما ساعد صديقه عن الابتعاد عن موقع الحادث وضغط مجددا على السلاح حتى قام بتحييده ووفاته جراء اطلاق النار، وبعد لحظات من ذلك انهارياكيمينسكي ونقل الى المستشفى في نهاريا بحالة حرجة، وأعلنوا هناك عن وفاته.