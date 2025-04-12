الرئيس اللبناني: أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض لبنان للخطر

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، مساء اليوم السبت، في خطاب وجهه للبنانيين بمناسبة مرور 50 عاماً على الحرب في البلاد، إن"الصواريخ المجهولة من الجنوب مؤامرة خبيثة ضد البلاد، وذريعة إضافية لمن لا ينتظر ذريعة حتى يعتدي على لبنان"وتابع: " لن يحمي لبنان إلا جيشه والقوى الأمنية الرسمية".