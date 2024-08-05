تقرير: "مصر حذرت إسرائيل- لن نساعد بوقف الهجوم الإيراني"

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، اليوم (الاثنين)، أن مصر حذرت إسرائيل وإيران من أنهما لن تكونا جزءا من التصعيد الحالي، عقب اغتيال إسماعيل هنية، وأكدت أنها ستواصل الجهود لخفض مستويات التوتر في المنطقة.

كما أشير أن مصر أبلغت إيران أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الإجراءات التي من شأنها أن تشكل تهديدا للوضع، وأوضحت لإيران أن هذه الخطوة لن تكون خطوة عدائية تجاه إيران لأنها تأتي من منطلق حماية مصالح مصر. كما أوضحت مصر لإسرائيل من خلال الوفد الذي أرسلته إلى القاهرة يوم السبت أنها لن تكون ضمن محور عسكري سيشارك في صد الهجوم المتوقع ضد إسرائيل.

في غضون ذلك، أفاد "العربي الجديد" أن المحادثات التي جرت في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي تركزت على اتفاق مبدئي - يتناول بدء تنفيذ مشروع أمني على طول حدود مصر مع قطاع غزة - من معبر كرم أبي سالم حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط الواقعة في قطاع غزة. كما حدثت في المحادثات الأخيرة تغييرات من جانب مصر فيما يتعلق بالاقتراح الإسرائيلي الذي طرح في الماضي وتحدث عن إقامة سياج معدني على طول حدود مصر مع قطاع غزة - وذلك لمنع التهريب للمنظمات المسلحة في قطاع غزة، وكل هذا بتمويل أمريكي كامل.

Olivier Fitoussi/Flash90

تتعلق التغييرات التي اقترحتها مصر في المحادثات الأخيرة في القاهرة بحقيقة أنه لن يتم بناء سياج تحت الأرض مماثل للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل مع قطاع غزة - ولكن سيتم نشر أجهزة استشعار متقدمة على طول الحدود، بعضها سيراقب الوضع تحت الأرض وترسل المعلومات إلى إسرائيل. هذا بشرط أن يتم إرسال المعلومات من أجهزة الاستشعار أولا إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل.

كما أشير إلى أن هذا المشروع الأمني يحل محل الوجود الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، وورد في هذا الاجتماع الاقتراح الإسرائيلي بنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة - بالقرب من معبر كرم ابي سالم وتم رفض الاقتراح أيضا.