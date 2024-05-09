سلوفينيا ستعتزم الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية" في موعد أقصاه 13 يونيو/حزيران الوشيك

قالت حكومة سلوفينيا(الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي) اليوم الخميس، إنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. غير أن ليوبليانا أشارت إلى أن "هذا الاعتراف سيكون مرهونا بإحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن الاعتراف بفلسطين ضمن حدود 1967 أو أي حدود أخرى تتفق عليها إسرائيل وفلسطين".

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، في تصريحات للصحفيين، إن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين.وأشارت الوزيرة فاجون إلى أن قرار الاعتراف سيتم طرحه إلى البرلمان السلوفيني حتى 13 يونيو/حزيران الوشيك، وشددت على أن "هذا القرار خطوة لا رجعة فيها، فيما أعربت عن سعادتها من عزم الحكومة الاعتراف بفلسطين".

وإذا نفذت سلوفينيا قرارها، فستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، منذ السويد في عام 2015. وستنضم بعد ذلك، من بين دول أخرى، إلى بلغاريا ورومانيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وقبرص وإيطاليا. وحتى بولندا، على سبيل المثال لا الحصر، الأوروبيين.

كما أن اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية سيكون مرهونا "بمزيد من التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ومزيد من جهود الإصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية، والهدف هو حل الدولتين".

وأشارت الحكومة السلوفينية إلى أنها ستقوم بتقييم كيفية تنفيذ الشروط المحددة، في موعد أقصاه 13 يونيو/حزيران الوشيك، وإذا تم إحراز تقدم، فسوف تقترح على الجمعية الوطنية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. ومن المتوقع أيضًا أن تنضم إسبانيا وأيرلندا ومالطا، وهي أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى هذه المبادرة.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب: "إن الفظائع التي نشهدها كل يوم في غزة لا يمكن التسامح معها ويجب أن تتوقف، ويهدف قرار اليوم إلى وضع حد لها في أسرع وقت ممكن". وقالت وزارة الخارجية السلوفينية: “إن سلوفينيا تبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين”.