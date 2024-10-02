بعد مطالبة بن غفير بهدم المسجد : الإمام يرد "مسجد النزهة لا علاقة له من قريب أو بعيد بالعملية"

أكد الشيخ محمد نضال محاميد إمام مسجد النزهة في يافا أن المسجد لا توجد "علاقة لا من قريب أو بعيد لمسجد النزهة وإدارته ورواده جميعا" مع عملية إطلاق النار التي وقعت قرب المسجد الاثنين وأدت الى مقتل سبعة إسرائيليين، جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي صرح بنفس اليوم أنه فيما "لو تبين علاقة للمسجد مع الحدث" فإنه يجب هدمه.

ووصف الشيخ محاميد العملية "المؤلمة والمرفوضة" مشددا على أن المسجد مفتوح أمام الجميع في جميع الصلوات، مضيفا "نرفض التحريض على المسجد وأهالي يافا جملة وتفصيلا، وبناء على ذلك سنقيم مجموعة حراسة لحراسة المسجد ومرافقة خشية من أي اعتداء قد يتعرض له المسجد والمصلين بعد التحريض غير المسؤول الذي صدر عن البعض".

جاء بيان إمام المسجد بعد تصريحات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير حين حضر الى موقع العملية وقال إنه "يجب هدم المسجد إذا اتضح أن المنفذين استخدماه قبل العملية، واذا اتضح وجود هذه العلاقة يجب إغلاق المسجد وهدمه"، وتابع وقال إنه "يجب هذا الأمر".

ويشار إلى أن منفذي عملية إطلاق النار من مدينة الخليل واللذين مكثا بصورة واللذين مكثا بصورة غير شرعية في إسرائيل ،هددا المصلين قبل تنفيذهما العملية وطلبا منهم عدم الخروج من المسجد ، ووفقا لمصادر إسرائيلية دخلا قبل دقائق من بدء العملية الدامية اللى مسجد النزهة في "سديروت يروشاليم"، وهددا المصلين وطلبا منهم عدم الخروج ، وأظهر مقطع فيديو لحظة التهديد حيث سمع أحدهم يقول للمصلين "ولا حدا يطلع من الجامع ولا حدا- يلي بطلع يلوم نفسه".