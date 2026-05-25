نتنياهو يدرس إلغاء خطابه في الأمم المتحدة بسبب اقتراب الانتخابات

يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية إلغاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب قرب موعد الانتخابات، هذا ما كشفه مساء اليوم (الاثنين) المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل.

نتنياهو، الذي يحرص منذ عشرات السنين على تمثيل إسرائيل سنويًا على أهم منصة في العالم، من المتوقع أن يلقي كلمة في نيويورك في الخامس والعشرين من سبتمبر\كانون أول.

رغم أن موعد الانتخابات لم يُحدد بعد، من المتوقع أن يأتي الخطاب بعد أسابيع قليلة من الانتخابات أو قبلها بقليل. إذا ألغى بالفعل مشاركته، من المتوقع أن يمثل وزير الخارجية جدعون ساعر إسرائيل بدلاً منه.