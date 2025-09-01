"الاستهداف قرب مدينة ينبع السعودية" | الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

قد يعجبك أيضًا -

استمرار التوترات البحرية: أعلن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم (الاثنين)، استهدافهم سفينة إسرائيلية تُدعى "سكارليت راي" شمال البحر الأحمر ليلًا. كما زُعم أن الهجوم على ناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا نُفذ بصاروخ باليستي قرب ميناء ينبع في السعودية.

أشارت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إلى أن "الناقلة أبلغت عن انفجار قريب" جنوب غرب ينبع. وفي تحديث لاحق، قدّرت الشركة أن السفينة ربما تكون مستهدفة من قبل الحوثيين، لأنها مملوكة لإسرائيليين.

وذكرت وزارة التجارة البحرية البريطانية أن "طاقم السفينة أبلغ عن انفجار قوي نتيجة ضربة صاروخية مجهولة المصدر. ولم تقع أي إصابات"..

للتذكير، شهدت الأشهر الأخيرة عدة حالات هاجم فيها الحوثيون عدة سفن في منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك سفن غير متصلة بإسرائيل. وسُجلت أحدث الهجمات في يوليو/تموز، حيث هوجمت سفينتان تجاريتان في البحر الأحمر خلال أسبوع. وحاولتا، لأكثر من 48 ساعة، صد هجمات متكررة شنها الحوثيون، مستخدمين أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ وطائرات مسيرة. وفي النهاية، أُغرقت السفينتان، وقُتل ثلاثة على الأقل من أفراد طاقمهما، وخُطف آخرون. ولم تكن هناك أي مدمرات أمريكية أو تابعة لحلفائها في المنطقة لتقديم المساعدة.