بنيامين نتنياهو: الهجوم على رفح هو "حادث مأساوي"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من على منصة الكنيست، بمواصلة القتال في غزة "على الرغم من الإدانة الدولية المتزايدة لهجومه في رفح" ورفض نتنياهو الاتهامات بأن "الحكومة لا تتفاوض بحسن نية من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة".

وقال نتنياهو في ذات الجلسة“أولئك الذين يقولون إنهم غير مستعدين لتحمل الضغط يلوحون بعلم الهزيمة، ولن أرفع مثل هذا العلم، سأواصل القتال حتى يتم رفع علم النصر”. وأضاف "لا أنوي إنهاء الحرب قبل أن نحقق كل الأهداف. إذا استسلمنا ستستأنف المجازر. إذا استسلمنا فسنحقق نصرا كبيرا للإرهاب ولإيران".

وفي إشارة إلى الحادث الذي وقع، أمس الأحد، والذي أدى خلاله هجوم ضد اثنين من كبار قادة حماس إلى اندلاع حريق انتشر في مخيم للخيام، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وفقًا للسلطات الصحية في غزة، قال نتنياهو إن "إسرائيل حاولت ضمان سلامة المدنيين وأدى ذلك إلى إجلاء مليون شخص من رفح، حيث يعتقد أن 1.5 مليون شخص تجمعوا قبل الهجوم الإسرائيلي" وأضاف "على الرغم من جهودنا لعدم إلحاق الأذى بهم، وقع حادث مأساوي. ونحن نحقق في الحادث"وتابع “بالنسبة لنا، إنها مأساة، وبالنسبة لحماس، إنها استراتيجية”.

وبينما كانت عائلات الرهائن الحاضرة ترفع صور أحبائها وتهتف "الآن"، في إشارة إلى مطالبتهم بالتوصل إلى اتفاق فوري، نفى نتنياهو مزاعم بأنه وحلفائه في الائتلاف الحكومي يتجنبون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى منازلهم. قائلا "أرفض تماما فكرة عدم إعطاء فريق التفاوض التفويض الذي طلبه"، مؤكدا أنه وافق على طلبات "زيادة المرونة خمس مرات منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي".وأكد على أنه"وافقت على كل الاقتراحات، واستجبت لكل الطلبات"وأضاف أن "هذه التسريبات الكاذبة التي تكرر الادعاء بأننا العائق أمام التوصل إلى اتفاق هي أكاذيب لا تؤذي عائلات الرهائن فحسب، بل الأسوأ من ذلك أنها تحرم الرهائن من الحرية وتضر بالمحادثات"مشيرا إلى أنه “بدلاً من الضغط على [زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، يتم الضغط على الحكومة الإسرائيلية"