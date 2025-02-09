ترامب في رسالة لإيران: "إسرائيل لن تتحرك إذا كان هناك اتفاق"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى إيران الليلة (بين السبت والأحد)، عندما قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إنه إذا تم التوقيع على الاتفاق النووي فإن "إسرائيل لن تقصفهم". وأضاف: "أود التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأفضّل ذلك على قصفها. وستضطر إسرائيل إلى الهجوم إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الكشف عن تفاصيل حول ما إذا كانت هناك مفاوضات نشطة، أو ما إذا كانت هناك اتصالات لهذا الغرض. وقال: "بطريقة ما، لا أحب أن أخبركم بما سأقوله لهم، إنه ليس لطيفا". وقال أيضًا: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب أن أقوله - لكنهم بعد ذلك سيقررون عدم القيام بما يفكرون في ما سيفعلونه".

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ورفض الرئيس الإجابة عما سيقدمه لإيران في الاتفاق إذا وقع عليه، قائلا إنه لا يستطيع الحديث عنه "إنه أمر مقزز للغاية"، وأوضح أنه "لن يقصفهم".

وكما تذكرون، أرسل الرئيس الإيراني علي خامنئي مؤخرًا رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة، قال فيها إنه إذا "هددنا الأمريكيون فسنهددهم، وإذا نفذوا تهديدهم فسننفذ تهديدنا"، مضيفًا أنه إذا أضرت الولايات المتحدة بأمن إيران، فسوف تضر بأمنها مرة أخرى.

كل ذلك يجري على خلفية عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من زيارة إلى واشنطن، حيث بحث مع الرئيس الأمريكي ترامب عددا من القضايا، من بينها إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران بهدف منعها من الحصول على الأسلحة النووية.