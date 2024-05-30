استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء الأكثر "ملاءمة" للإسرائيليين، متقدما على نفتالي بينيت

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته القناة الإسرائيليو( N12 )، أن بنيامين نتنياهو أصبح مرة أخرى الشخصية المفضلة لدى الإسرائيليين لمنصب رئيس الوزراء، متقدما على نفتالي بينيت، فيما يأتي بيني غانتس في المركز الثالث.

وأشار الإستطلاع إلى أن حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم، حتى لو قام حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بتضييق الفجوة، ليصبح حزب الوحدة الوطنية الحزب السياسي الرئيسي في البلاد بحصوله على 25 مقعدا، في حين سيتبعه الليكود بـ 21 مقعدا. وسيحتل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد المركز الثالث بحصوله على 13 مقعدا، يليه حزب العمل الذي سيحصل على 10 مقاعد، وكذلك حزب "شاس" السفاردي المتطرف وحزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان. سيحصل "عوتسما يهوديت" من إيتامار بن جفير على 9 أصوات والأشكناز المتطرفين من يهدوت هتوراة 7.

وبجسبن الاسنطلاع "تأتي بعد ذلك الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش والحزبين العربيين راعام والجبهة الديمقراطية - بخمسة مقاعد. حزب جدعون ساعر، الأمل الجديد – اليمين الموحد والحزب العربي التجمع لن يتجاوزا العتبة الانتخابية. وبذلك تحصل المعارضة الحالية على 63 مقعداً، بينما يحصل ائتلاف اليمين الحاكم اليوم على 52 مقعداً.

وكشف التحقيق أيضًا أن حزب يمين الوسط المحتمل المكون بشكل خاص من ليبرمان وساعر بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، سيحصل على 16 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي. ومن شأن هذا الحزب الجديد أن يخفض عدد مقاعد الوحدة الوطنية إلى 21 مقعداً، لكنه سيعزز المعارضة بـ 64 مقعداً.