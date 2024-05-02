نتنياهو: "إذا لم يحم اليهود أنفسهم فلن يحميهم أحد"

مع تزايد الأصوات المناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "اليهود يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم لأنه لن يحميهم أحد"وتابع"إذا كان علينا أن ندافع عن أنفسنا وحدنا، فسوف ندافع عن أنفسنا وحدنا. إذا كان من الممكن تعبئة الأغيار" (غير اليهود، ملاحظة المحرر)، فهذا أمر جيد. ولكن إذا لم نحمي أنفسنا، فلن يحمينا أحد"

جاءت تصريحات نتنياهو اثناء استقباله الناجين من الإبادة الجماعية النازية الذين سيشاركون، الأحد الوشيك، في مراسم إحياء ذكرى المحرقة في ياد فاشيم في يوم هاشواه (يوم ذكرى المحرقة السنوي).

وفي إشارة إلى الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية، ندد نتنياهو الأسبوع المنصرم بالمظاهرات "المروعة التي نظمتها "جحافل معادية للسامية التي تدعو إلى إبادة إسرائيل وتهاجم الطلاب والمعلمين اليهود". ويواجه نتنياهو أيضاً معارضة دولية - بما في ذلك معارضة الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل - لاعتزامه تنفيذ هجوم كبير على مدينة رفح، الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة، والتي أصبحت ملجأ لمليون شخص ونصف الفلسطينيين، غالبيتهم العظمى نزحوا بسبب الحرب. ويعتبر رئيس الوزراء أنه من الضروري "إبادة" حماس هناك. وكرر نتنياهو مرة أخرى اليوم الخميس: “سنفعل كل ما هو ضروري للفوز وهزيمة أعدائنا، وخاصة في رفح”.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعات مجلس الوزراء الحربي ومجلس الأمن القومي مساء اليوم الخميس.