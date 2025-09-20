امني إسرائيلي :"الشرع والشيباني يسخران من سذاجة توم باراك الذي يصدق كل ما يقولان له"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التقارير عن امكانية التوصل الى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، شكك حنان جيفن - قائد سابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 ، بالأنشطة الأمريكية في سوريا من قبل المندوب توم باراك وقال "إنه (باراك) لا يدرك ماذا يفعل.. والشرع والشيباني يسخران من الذي يصدق كل ما يقولانه". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاء تصريح جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال :"اسمح لي أن أشكك في هذا النشاط، أقولها بشكل واضح ، توم باراك لا يعرف ماذا يفعل، باراك قرر أنه يتبنى موقف أحمد الشرع، وكأن سوريا معتدلة وتريد السلام مع الجميع وتريد اتفاق، والأمر الأهم أن سوريا تريد إلغاء قانون قيصر.. لذلك باراك يتجاهل كل الأمور الأخرى التي تحدث في سوريا ويرافق الشيباني إلى واشنطن لمواجهة قانون قيصر".

وأضاف :"حينما أتخيل إلى ما يتحدث الشيباني والشرع بين أنفسهما ..أراهما يسخران ويقولان أن لديهما أمريكي ساذج وبإمكانهما أن يفعلا كل شيئ ، وينجحان بذلك على مدار نصف عام".

الحلقة كاملة: