تقرير: ترامب تعهّد لزعماء العرب بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية

تعهد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشكل حازم لقادة الدول العربية بأنه لن يسمح لإسرائيل بإعلان السيادة على الضفة الغربية، وذلك بحسب ما أفيد اليوم (الأربعاء) في موقع بوليتيكو. مصادر مطلعة على التفاصيل أشارت إلى أنه خلال الاجتماع الذي حضره قادة الدول العربية - قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، مصر، الإمارات والسعودية - وذلك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عرض خطة الإدارة لإنهاء الحرب في غزة.

وفقًا للتقارير، يشمل المستند تعهداً من الرئيس الأمريكي بأنه لن يسمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية، إلى جانب خطط أخرى تتعلق بالإدارة والسيطرة الأمنية في المنطقة.

كما أُشير إلى أن الموضوع يأتي في ظل الانتقادات العالمية للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في ظل التقارير حول المجاعة وحالة الطوارئ الإنسانية في القطاع.

كما هو معلوم، في وقت سابق اليوم أفادت قناة الحدث السعودية أنه بحسب مصادرها "من المتوقع أن يُنشر اليوم المخطط الأمريكي بشأن غزة". من التقرير تبيّن أن الخطة تشمل إنهاء الحرب إلى جانب الإفراج عن المختطفين، انسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة ودخول المساعدات عبر منظمات دولية.

كما ذُكر، "خطة السلام" تعتمد على وقف إطلاق نار إسرائيلي لمدة عشرين يومًا، وبعدها ستسلم حماس مختطفين إسرائيليين. ووفقًا للخطة، ستسيطر دول عربية وإسلامية بعد ذلك على قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة ستُقام حكومة فلسطينية دون تدخل من حماس. مصادر مطلعة أفادت لـ"النشرة" أن الدول العربية المعنية أبدت موافقتها على اقتراح ترامب.