وفاة مدني إسرائيلي متأثرا بجراحه بعد فشل اعتراض صاروخ

توفي ميخائيل سمارة، 27 عامًا، من كفر ياسيف، يوم الجمعة، في مستشفى نهاريا متأثرًا بجراحه الناجمة عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي أخطأ هدفه على الطريق رقم 4 بالقرب من نهاريا ، الثلاثاء المنصرم. وقع الحادث خلال هجوم بطائرة بدون طيار تابعة لحزب الله. ودخلت طائرتان مسيرتان على الأقل إلى الأراضي الإسرائيلية، مما أثار حالة من الإنذارات في بلدات في الجليل الغربي. وتم اعتراض إحدى الطائرتين المسيرتين، فيما انفجرت الأخرى قرب بلدة المزرعة.

وأصيب أربعة عشر شخصا خلال هذا الهجوم. وقد غادر معظمهم المستشفى بالفعل. فيما توفي سمارة الذي كان يدرس الكيمياء في جمهورية التشيك، وكان في زيارة عائلته في إسرائيل منذ بضعة أيام. وكان من المفترض أن يغادر يوم الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن صاروخا اعتراضيا أخطأ هدفه وارتطم بالأرض، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الحادث قيد التحقيق"، ومن جهته أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه أطلق "سربا من الطائرات بدون طيار ردا على ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان".