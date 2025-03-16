نشر أول: بعد التأجيل، 40 درزياً سورياً سيبدأون العمل بالزراعة في إسرائيل الأحد المقبل

قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لـi24NEWS اليوم (الأحد)، إنه سيتم السماح بدخول العمال الدروز من سوريا للعمل في إسرائيل يوم الأحد المقبل. تأتي هذه التفاصيل بعد تقرير في i24NEWS والذي بموجبه تم تأجيل الدخول المخطط له اليوم في اللحظة الأخيرة.

كما أفادت التقارير أنه سيتم السماح مبدئيا لـ 40 شخصا بالعمل في مجموعات مكونة من 20 شخصا، في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان، بسبب تعليمات المسؤولين الأمنيين بعدم فصلهم. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لهم في البداية إلا بالعمل في الزراعة، بهدف أن يتمكنوا لاحقًا من العمل في المصانع أيضًا.

ونذكركم أننا أفدنا بالأمس نقلا عن مصادر أمنية أن تأجيل دخول أبناء الطائفة من سوريا تم تأجيله بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد، لكن مع ذلك علمت i24NEWS أن الخلاف في الواقع بين متخذي القرار في القمة الأمنية هو الذي أدى الى هذه الخطوة.