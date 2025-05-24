مصادر لـi24NEWS: "تأجيل تطبيق نظام المساعدات الأمريكي لغزة بسبب نقص في اللوجستيات"

قالت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، في حديث لـi24NEWS، إن "افتتاح المراكز الإنسانية في غزة سيتأخر عدة أيام بسبب نقص في المستلزمات اللوجستية". وأضاف مصدر أمني في حديث مع مراسلنا العسكري ينون شالوم يتاش، أن "الدفاع تم الاتفاق عليه، وتم حل قضية الميزانية"، وتابع"كما ذكرنا فإن أحد أسباب هذا القرار هو التحضيرات اللوجستية المعقدة في المنطقة. وأشار مصدر أمني إلى أن "المساحة المعقمة سيتم افتتاحها مستقبلاً ولن تكون ضمن الخطوة الأولية لفتح المراكز".

كان من المفترض أن يدخل برنامج توزيع المساعدات الأميركية في قطاع غزة حيز التنفيذ في الأسبوع الوشيك، لكن تم تأجيله حتى قبل أن يبدأ.