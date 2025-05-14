"متى سيطلب الشرع إزالة اسمه من قوائم الإرهاب؟ وما هي أنواع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وكيف سيتم رفعها؟

بعد إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، اجتمع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، وأعلن أن وزير الخارجية الشيباني سيجري لاحقا اجتماعا خاصا مع نظيره الأمريكي روبيو.

من جانبه أشار الصحافي من الجولان عطا فرحات الى الفرحة التي عمت أرجاء سوريا بعد القرار والردود الدولية الإيجابية عليه، إلا أنه أشار إلى أمور يجب توضيحها بشأن هذه العقوبات أن "أنواع العقوبات على سوريا والتي بدأت منذ عام 2004 تشمل عقوبات رئاسية تصدر بقرار من الرئيس الأمريكي، والتي يمكنه إلغائها أو تجميدها فورا دون الحاجة الى الكونغرس الأمريكي.

كما أن العقوبات شملت ثمانية أوامر تنفيذية رئيسية أصدرها رؤساء الولايات المتحدة لفرض عقوبات على سوريا، بدءًا من عام 2004 وحتى عام 2019.

لكن توجد عقوبات تشريعية (قوانين أصدرها الكونغرس، مثل قانون قيصر) والغاءها أكثر تعقيدا، لأنه لا يمكن للرئيس وحده إلغاءها، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تثبت للكونغرس أن سوريا حققت الشروط الموجود في القانون نفسه لإلغاءها".

وماذا على ترامب أن يفعل لإلغاء العقوبات؟

أولا عليه إلغاء الأوامر التنفيذية التي فرضت عقوبات اقتصادية، وإصدار تراخيص استثنائية لتسهيل التحويلات أو الاستيراد و تعديل بعض الفقرات حتى لا يشمل رفع العقوبات الاشخاص و الشركات التي اتهمت بالقيام بجرائم ضد الانسانية .

ويمكن للرئيس الأمريكي ، تعليق تطبيق العقوبات بحال لم يتم تجديد حالة الطوارئ، لكنه لن يستطيع رفع العقوبات المرتبطة بـ"قانون قيصر" إلا إذا تحققت الشروط التي يطلبها الكونغرس، إلا أنه يستطيع الغاء بعض المواد فيه.

ولفت فرحات إلى أن "الشرع يطمح أن يطلب في المرحلة القادمة رفع اسمه من قوائم الإرهاب، حيث أنه وجبهة النصرة لا زالوا في قوائم الإرهاب، لذلك هم محاصرين في إطار ذلك. كما أن هناك خطوات يجب على الشرع تنفيذها في المرحلة القادمة لنيل ثقة الولايات المتحدة من بينها ملف المقاتلين الأجانب"

وأشار فرحات على أنه "في السياسة توجد مصالح ولا يوجد شيئ ثابت، من الممكن أن يعرض الشرع أن يضع ترامب بخطة عمله وتقديم إغراءات للرئيس ترامب واستثمارات في سوريا لنيل رضا ترامب، خصوصا أن سوريا مكسب لأي دولة تدخل إليها من جانب إعادة الإعمار والمشاريع التي تنفذ بها، من ناحية النفط والغاز، لذلك هي مطمع لكل الدول الكبيرة في العالم"