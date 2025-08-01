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على خلفية الاتصالات واللقاءات الروسية السورية والاتفاق الأمني الذي سيتم توقيعه بين الجانبين قال المختص بالشأن الروسي د.محمود الأفندي إن "سوريا لا تستطيع أن تكون دولة دون روسيا فالشرع مجبر على هذه العلاقات" لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات الأفندي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وأكد أن :"روسيا معنية بالاستقرار في سوريا ، فسوريا عاجلا أم آجلا ستأتي الى حضن روسيا، فإذا أرادت سوريا دولة لا بد لها أن تلجأ الى روسيا، فهي الوحيدة التي ستزودها بالسلاح".

وشدد الأفتدي على أن :"العمق الاستراتيجي لسوريا هو روسيا فلا تستطيع دولة سورية أن تؤسس جيش وتحصل على سلاح بدون روسيا، الولايات المتحدة لا تقوم بهذا لأن حليفتها إسرائيل ، لذا رافق وزير الدفاع السوري الشيباني بالزيارة، فجميع الأسلحة السورية دمرت من قبل إسرائيل ، سوريا بحاجة حاليا الى سلاح وعتاد وتنظيم عسكري وخبراء عسكريين، فهم عاجلا أم آجلا سيلجأون الى روسيا، لذا تمت الصفقة خلال الزيارة والتي بموجبها تبقى روسيا في سوريا على أن تزودها بالأسلحة والخبراء العسكريين وتساعدها على إقامة الجيش"

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