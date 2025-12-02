دراسة : العرب في إسرائيل يؤيدون الدخول للحكومة ودعم واسع لعودة القائمة المشتركة

أصدر مركز ديان في جامعة تل أبيب، عبر برنامج كونراد أديناور للتعاون اليهودي–العربي، دراسة شاملة حول توجهات المواطنين العرب في إسرائيل مع نهاية حرب غزة، كشفت عن تغيرات جوهرية في المواقف السياسية والاجتماعية داخل المجتمع العربي.

وبحسب الدراسة، فإن أكثر من 75% من المواطنين العرب يؤيدون انضمام حزب عربي إلى الائتلاف بعد الانتخابات المقبلة. ويمثل هذا ارتفاعًا حادًا مقارنة بما قبل الحرب، حيث بلغت نسبة التأييد 63% في مايو\أيار 2023.

قفزة في نسب التصويت المحتملة

وتشير الدراسة إلى أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، فمن المتوقع أن تصل نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 52.4%، وهي نسبة مشابهة للانتخابات الأخيرة عام 2022.

في الوضع الحالي، من المتوقع أن يتجاوز حزبا الجبهة–العربية للتغيير والقائمة الموحدة نسبة الحسم، بينما التجمع لا يتوقع أن يتخطّاها.

لكن إذا أعيد تشكيل القائمة المشتركة بمكوناتها الأربع السابقة، فإن نسبة التصويت سترتفع إلى 61.8%، وقد تحصل القائمة على 15.5 مقعدًا في الكنيست.

العنف على رأس أولويات المواطنين العرب

وأوضحت نتائج الدراسة أن قضية العنف والجريمة هي الهمّ الأساسي للمجتمع العربي بنسبة 74%، تليها تسوية القضية الفلسطينية (7.6%)، ثم ملف التخطيط والبناء (7%).

كما أشار 76.6% من المشاركين إلى تراجع شعورهم بالأمن الشخصي، بينما أكد 74.6% أن العلاقات العربية–اليهودية تدهورت خلال العامين الماضيين نتيجة الحرب.

ملامح الهوية والمواقف السياسية

وأبرزت الدراسة أن الهوية العربية هي المكوّن الأقوى لدى المشاركين (35.9%)، تليها الهوية المدنية الإسرائيلية (31.7%).

كما يؤمن 64.6% بإمكانية قيام شراكة سياسية عربية–يهودية، رغم أن أقل من نصفهم فقط يعتقدون أن الجمهور اليهودي مستعد لذلك.

وفي ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، يرى 47.3% أن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل الأكثر واقعية، في حين يعتقد 21% أنه لا يوجد حل سياسي قريب.

تعليق الباحثين

وقال د. أريك رودنيتسكي، مدير برنامج كونراد أديناور:"رغم الحرب الطويلة والمعقدة، ما زال المواطنون العرب يحافظون على أولويات مدنية واضحة وعلى توجه سياسي ناضج. تركيزهم على المشاركة السياسية يعكس رغبة حقيقية في الإسهام في إعادة بناء المجتمع الإسرائيلي."

وأكد أن الحرب لم تغيّر البوصلة السياسية للمجتمع العربي، الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار وتحسين ظروفه الداخلية.