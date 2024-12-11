"تفاهمات سرية مع روسيا لإسقاط نظام الأسد": هل ينوي ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا؟

أفادت صحيفة "رأي اليوم" أن خبراء وسياسيين في واشنطن مقربين من مطبخ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه أشار خلال مجالسات خاصة نيته الانسحاب تماما عسكريا من سوريا بعد التقارير عن ضعف انتاج الغاز والنفط في سوريا، واعتبر بأنه "لا يوجد ما يدفع من تكاليف مالية على ثلاثة قواعد عسكرية أمريكية كبرى في سوريا بلا عوائد ولا مكاسب". ولفت التقارير الى إمكانية عقد ترامب تفاهمات سرية مع روسيا انتهت بإسقاط النظام السوري.

ويعتبر ترامب وفقا للتقرير بأن تكاليف الإنفاق على القواعد العسكرية والآثار المعاكسة على الاقتصاد الأمريكية أكبر من عائدات التجاره التي تأتي من النفط والغاز من الأراضي السورية. وعلى ضوء ذلك اعتبر خبراء بأن تصريحات وعبارات صدرت عن ترامب تتعلق بعدم وجود مكاسب مالية واستثمارية بمجال الطاقة مقابل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هي مؤشر قوي على رغبته الانسحاب من الملف.

ولفت التقرير إنه على ما يبدو أن ترامب عقد صفقة انتهت بإسقاط النظام السوري مع روسيا في إطار تفاهمات سرية ومغلقة وكتومة لم تظهر حيثياتها بعد.

وبحسب التقرير نقلا عن مستشارين فإن ترامب لا يروى بنية حقيقية لاستثمار مربح بمجال النفط وتجارة الغاز، مع الإشارة أن دعم واشنطن للثورة السورية قد ينتهي بحالة تطالب بها الولايات المتحدة بدفع المال والنفقات، ومن الواضح أن ترامب يفضل الانسحاب من الصراعات العالمية بدلا من حل أسبابها، وانتقد خلال الأسبوعين أكثر من مرة ما وصفه بالنفقات المرتفعة التي تدفعها وزارة الدفاع والقيادة الوسطى على ما يسمى "محاربة الإرهاب في سوريا والعراق".وينظر ترامب الى المساعدات العسكرية باعتبارها مكافآت للدول الكسولة والمجتمعات التي لا تريد المصالحة فيما بينها.