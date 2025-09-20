سوريا: اشتباكات بين الجيش و"قسد" في نقطة عسكرية تابعة لها في حلب

قد يعجبك أيضًا -

قال المركز الإعلامي لـ"قسد"في بيان، اليوم السبت، إن "طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لها في حلب، لكن دون وقوع خسائر"،وأضاف"القوات ردت بضربات دقيقة على مصادر النيران محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع"، وشددت على أن "جاهزية قواتها للتصدي لأي اعتداء، وتوعدت كل من يحاول استهدافها برد حاسم".

فيما أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت محيط قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بقذائف الهاون"

وازدادت في الآونة الأخيرة التوترات الأمنية في مناطق التماس بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وفي وقت سابق هذا الشهر، اندلعت اشتباكات بين الطرفين في ريف حلب الشرقي، بعد استهداف قرية الجيارية بالصواريخ من مناطق سيطرة "قسد"، ما أسفر عن مصرع شخصين وعدة إصابات، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد الميداني.

وفي أوائل أغسطس/آب المنصرم، تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج شمالي البلاد، إذ قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين، فيما أشارت "قسد"، إلى أنها "استخدمت حقها في الدفاع عن النفس"، وردت على مصادر النيران.