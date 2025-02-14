ترمب: "سأتخذ موقفا صارما من غزة غدا السبت"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة،"سأتخذ موقفا صارما بشأن غزة، غدا السبت، ولست متأكدا مما ستفعله إسرائيل"وتابع"على حماس أن تطلق جميع الرهائن"،وأضاف خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي "لا أعرف ماذا سيحدث في الساعة 12 ظهرا"، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي وضعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن آدم بيولر اعتبر أن تهديد ترمب بـ"فتح أبواب الجحيم في غزة حال عدم الإفراج عن كل المحتجزين بحلول السبت"، ما زال قائماً. وقال بيولر في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، الخميس، إن "الرئيس الأميركي لم يتراجع، وهو وحده من يمكنه تعديل رسالته".

وأشار بيولر إلى أن "ترمب لديه تاريخ ثابت في اتخاذ إجراءات عملية عندما يكون ذلك منطقياً"، مضيفاً: "سأقول لحماس يمكنكم الانتظار.. يمكنكم الانتظار إذا كنتم ترغبون في ذلك، ولكنني أعتقد أن هذا سيكون خطأً فادحاً".

وكان ترامب قد قال، الاثنين المنصرم، إن "حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار وسيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها".

وجاء تصريح ترامب بعد أن هددت حماس في وقت سابق بعدم إطلاق سراح المزيد من الرهائن بعد أن اتهمت إسرائيل بانتهاك بنود وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها ستفرج، غدا السبت، عن الرهائن يائير هورن والأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل حن والروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.