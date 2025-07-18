المستشار الألماني يؤكد لنتنياهو على "ضرورة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبًا"

قد يعجبك أيضًا -

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة إن "الأحداث في قطاع غزة لم تعد مقبولة"، مشيرا إلى أن"حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة". وذكر ميرتس أنه على اتصال شخصي منتظم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وذكر ميرتس في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة: “نريد التوصل إلى هدنة عاجلة في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”، وأضاف “ما يحدث في غزة، غير مقبول، ونجري حوارا مع إسرائيل بشأن الوضع هناك”، وتابع “نخوض نقاشات مكثفة مع الناتو وشركائنا الأوروبيين بخصوص تعليق اتفاقية التعاون الأوروبية مع إسرائيل”.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضا.

وجدد ميرتس رفضه لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما رفض أي مقارنة بين "تصرفات إسرائيل والعدوان الروسي على أوكرانيا"، مضيفا أن "روسيا تشن حربا تنتهك القانون الدولي"، مشيرا في المقابل إلى أن "إسرائيل دولة تعرضت لهجوم، وتدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات".