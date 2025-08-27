"القواعد التركية ستمنع من الطيران الإسرائيلي استباحة الأجواء السورية"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا ومحاولتها إنشاء قواعد عسكرية ودعم الجيش السوري شدد المحلل السياسي د. مهند حافظ اوغلو على أن "القواعد التركية التي سيتم أنشاءها في سوريا ستمنع من الطيران الإسرائيلي استباحة الأجواء السورية". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات د.مهند اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن "تركيا تعلم أن سوريا ملف محوري وهام وهو خط متقدم إذا ما أرادت تركيا أن تحد من حركة إسرائيل وتحركاتها السلبية في المنطقة، وبالتالي اي تقدم لتركيا وتفاهمات وتوقيع اتفاقات مع دمشق ونشر لقوات عسكرية ضمن قواعد عسكرية تركية في الجغرافيا السورية، سينعكس سلبا على إسرائيل وايجابيا على المنطقة ككل وعلى سوريا بشكل أساسي من خلال وضع استقرار في المنطقة بعد تواجد تركيا وجيشها في الجغرافيا السورية وبالتالي تقليل هامش والتحرك الإسرائيلي … دور تركيا هو الحد من نشاط إسرائيل في الداخل السوري والذي سينعكس ايجابيا على دول المنطقة، فوجود القواعد التركية سيحد من حركة إسرائيل ويمنع الطيران الإسرائيلي استباحة الأجواء السورية".

