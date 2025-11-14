مخاوف أمريكية من بيع مقاتلات اف 35 للسعودية، ما دخل الصين؟

تستعد إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذه الأيام لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع القادم. كجزء من الاستعدادات، تم تسجيل محاولة لإغلاق تفاصيل صفقة بين البلدين، بموجبها ستشتري الرياض طائرات مقاتلة متقدمة من طراز F-35. تقرير استخباراتي من البنتاغون، نُشر صباح اليوم (الجمعة) في "نيويورك تايمز"، يكشف عن مخاوف مسؤولي الأمن الأمريكيين من تنفيذ الصفقة، التي يبلغ إجمالي قيمتها مليارات الدولارات.

وفقاً للوثيقة، جهات في البنتاغون تخشى من سيناريو قد تتمكن فيه الصين من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة - في حال تم تنفيذ الصفقة بين الولايات المتحدة والسعودية. جهات كانت مطلعة على تفاصيل الصفقة، وحضرت عدة إيجازات حول الموضوع، أعربت عن قلقها من تجسس صيني أو شراكة أمنية للصين مع السعودية - مما سيؤدي إلى الإضرار بالتطورات التكنولوجية المتقدمة.

كما ذُكر، في الوقت الحالي السعودية هي الدولة الرائدة في شراء الأسلحة الأمريكية. مصادر أمريكية أشارت إلى أن شراء مقاتلات الجيل المتقدم المحتمل هو خطوة إضافية نحو توقيع اتفاقية دفاع متبادل بين البلدين.

الرياض ليست الوحيدة في المنطقة التي تطمح للحصول على طائرة القتال المتقدمة أمريكية الصنع. عمـيـخـاي شتاين، مراسلنا للشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية، أفاد الخميس بأن جهات في إسرائيل توجهت مؤخرًا إلى الولايات المتحدة بطلب دراسة متأنية لقضية بيع طائرات F-35 لتركيا. وقد أوضحوا - نحن لا نريد أن تتم مثل هذه الصفقة، وأن تمتلك أنقرة الطائرة المتقدمة نفسها الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي.

إدارة ترامب لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن الموضوع، لكن يكفي النظر إلى صفقات الشراء الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة في المنطقة، ويبدو أنه إذا رأى الرئيس الأمريكي أن بلاده يمكن أن تستفيد من ذلك – فسيكون الرد على طلب أردوغان إيجابيًا. في إسرائيل، في هذه الأثناء، يحاولون الاستمرار في منع الصفقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحاولات ستنجح.