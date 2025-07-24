رفع مستوى الحراسة على رئيس بلدية أشدود جنوب إسرائيل إلى أعلى درجة

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منذ أمس (الأربعاء)، وُضع رئيس بلدية أشدود، الدكتور يحيئيل لسري، تحت الحراسة المشددة من الدرجة السادسة، وهي أعلى درجة أمنية. وفُرض حظر نشر على تفاصيل القضية.

يشغل لاسري منصب عضو مجلس المدينة منذ عام 1998. كان من مؤسسي حزب الوسط، وشغل منصب عضو الكنيست عنه ابتداءً من عام 2001. استعدادًا لانتخابات الكنيست السادسة عشرة عام 2003، استقال مع رونيا ميلو، وانضما إلى حزب الليكود، لكنه لم يحقق مكانة مرموقة في الانتخابات التمهيدية للحزب، فعاد إلى نشاطه في مدينته. في عام 2008، انتُخب رئيسًا لبلدية أشدود لأول مرة، وهو الآن في ولايته الرابعة.