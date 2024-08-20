العاهل الأردني :"لن نسمح بحدوث تصعيد في المنطقة على حساب الأردنيين والأمن الأردني"

الملك عبد الله دعا جميع "الجهات الفاعلة في العالم الى التحرك الفوري لوقف الحرب في غزة"، و"لن يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.
في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.Yousef Allan/The Royal Hashemite Court via AP, File

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني أشار خلال اجتماعه مع سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان إنه "لن يسمح لأي طرف بالتسبب بالتصعيد في المنطقة على حساب الأردنيين أو على حساب الأمن الأردني".

Video poster
غالانت من الشمال : مركز القتال يتحرك من الجنوب إلى الشمال تدريجيا

وأضاف الملك عبد الله "إنه لن يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة". 

وأشار الى "سعي المملكة التوصل الى تهدئة في المنطقة، ودعا الأطراف الفاعلة في العالم الى التحرك الفوري لوقف العدوان على غزة، والإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى، لتجنب إنزلاق المنطقة الى حرب إقليمية".

كما جدد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الرافض "لمحاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وشدد الملك عبد الله الى "أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات