العاهل الأردني :"لن نسمح بحدوث تصعيد في المنطقة على حساب الأردنيين والأمن الأردني"

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني أشار خلال اجتماعه مع سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان إنه "لن يسمح لأي طرف بالتسبب بالتصعيد في المنطقة على حساب الأردنيين أو على حساب الأمن الأردني".

وأضاف الملك عبد الله "إنه لن يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

وأشار الى "سعي المملكة التوصل الى تهدئة في المنطقة، ودعا الأطراف الفاعلة في العالم الى التحرك الفوري لوقف العدوان على غزة، والإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى، لتجنب إنزلاق المنطقة الى حرب إقليمية".

كما جدد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الرافض "لمحاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وشدد الملك عبد الله الى "أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش".