ترامب أراد فقط مهاجمة فوردو || رسالة نتنياهو لترامب التي أقنعه خلالها مهاجمة المفاعلات الأخرى

قد يعجبك أيضًا -

خططت إدارة ترامب لمهاجمة منشأة فوردو النووية فقط؛ وأقنعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير ديرمر بمهاجمة نطنز وفوردو أيضًا. "أكملوا المهمة، واقضوا عليهم" - هذه كانت الرسالة التي قُدِّمت، حسبما أفاد المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الأحد).

يشار إلى أن إسرائيل أُبلغت منذ وقت مبكر من يوم الخميس بأن الإدارة الأميركية تخطط لهجوم عندما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل "عدداً من طلبات المساعدة".

ونضيف معلومة أخرى مثير للاهتمام ــ على الرغم من التقييم الذي يفيد بأن إيران لم تتمكن من إخراج اليورانيوم المخصب من المواقع النووية ــ أفاد مصدر إسرائيلي بأنه "ليس هناك يقين مطلق بأن هذا لم يحدث".