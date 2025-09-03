حصري لـ i24NEWS: تطبيع مع سوريا؟ الرسالة من أحمد الشرع

قد يعجبك أيضًا -

لا زال في إسرائيل، ينظر تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع بحذر شديد – لكن في الولايات المتحدة، هناك من يعتقدون أنه سيغير سوريا. عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي عاد من زيارة لدمشق، تحدث مع مراسل الشؤون الدبلوماسية لـi24NEWS العبرية عميحاي شتاين.

قال: "أرى سقوط نظام الأسد أشبه بسقوط جدار برلين". وأضاف أن الولايات المتحدة تعترف بالماضي المظلم لرئيس "سوريا الجديدة"، لكنها تؤمن بأن "الناس قادرون على أن يتغيروا". وأشار إلى أن الشرع يُريد العمل مع الغرب،واختار هذا على حساب العلاقات مع روسيا وإيران..

فيما يتعلق بالعلاقات بين سوريا وإسرائيل، قال عضو الكونغرس إن على إسرائيل الانسحاب وتقديم ضمانات لذلك – وعندها قد ينجح الأمر بالفعل. لكن هل هناك إمكانية للتطبيع الكامل بين الدولتين؟ "كان هناك نقاش مع الرئيس السوري حول اتفاقيات إبراهيم من الممكن مناقشة ذلك. لم يكن من الممكن مناقشة ذلك مع نظام الأسد الديكتاتوري."