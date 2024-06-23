تقرير : آلاف المقاتلين من الجماعات المدعومة من إيران على استعداد لمساندة حرب حزب الله بالحرب

كشف مسؤولون من جماعات مدعومة من إيران ومحللون لأسوشيتد برس، أن آلاف المقاتلين من الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط على استعداد للقدوم إلى لبنان للانضمام إلى جماعة حزب الله في معركتها ضد إسرائيل إذا تصاعد الصراع المحتدم إلى حرب شاملة.

وقاتل مسلحون مدعومون إيرانيا من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان معا على مدى العقد الماضي، في الصراع السوري المستمر منذ 13 عاما، ما ساعد على ترجيح كفة الميزان لصالح رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ويقول مسؤولون من جماعات مدعومة من إيران إنهم قد يتحدون مرة أخرى ضد إسرائيل.

من جانبه صرح مسؤول في جماعة موالية لإيران في العراق لوكالة أسوشيتد برس :"سنقاتل جنبا الى جنب مع حزب الله إن اندلعت حرب شاملة"، هذا المسؤول أدلى بتصريحاته شريطة التكتم عن هويته، لأنه يتحدث عن أمور عسكرية ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف المسؤول الى جانب مسؤول آخر، إن "بعض المستشارين العراقيين موجودين بالفعل في لبنان"، كما صرح مسؤول في جماعة لبنانية شريطة عدم الكشف عن هويته أن "مقاتلين من قوات الحشد الشعبي العراقية، ولواء فاطميون الأفغاتي، ولواء زينبيون الباكستاتي، وجماعة الحوثي، يمكن أن يأتوا الى لبنان للمشاركة في الحرب".