قال زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، بأن "القضاء على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لم يخدم مصالح إسرائيل، العملية أدت إلى بقاء شخصيات أكثر تطرفاً في السلطة"، وتابع خلال فعالية ثقافية أقيمت، اليوم الجمعة في مدينة "ريشون لتسيون" "أعتقد بلا شك أن القضاء على خامنئي كان خطأً. ليس لأنه لم يكن يسبق الموت، بل لأن ذلك لم يخدم مصالح إسرائيل".

وأضاف غولان: "هناك ميزة معينة في وجود زعيم مسن ومخضرم مثل خامنئي؛ فقد كان يبلغ من العمر 86 عاماً في نهاية المطاف". وعن نجل خامنئي وخليفته، قال: "إذا كان يمارس مهامه أصلاً، فإن الانطباع لدي هو أنه خاضع لسيطرة القيادة الأمنية الإيرانية المتطرفة للغاية".

وتابع قائلاً: "بعد أن قضينا على الصف الأول من القيادات في العديد من المجالات الحيوية، وجدنا أنفسنا أمام أفراد أكثر تطرفاً وعنفاً"، معتبراً أن إنجازات إسرائيل ضد إيران بلغت ذروتها مع "عملية الأسد الصاعد" (Rising Lion) في يونيو 2025. وأشار غولان إلى أن العملية اللاحقة، عملية "زئيد الأسد" (Roaring Lion)، "لم تحسّن وضعنا"، متهماً نتنياهو بتحديد "هدف حربي غير واقعي - وهو إسقاط النظام الإيراني - وهو هدف فشل في النهاية ولم يتحقق قط".

يُذكر أن خامنئي قُتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجمعه في طهران يوم 28 فبراير، وذلك ضمن الموجة الأولى من الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي المشترك على إيران.

ويرأس غولان -وهو نائب سابق لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي- الحزب اليساري الذي تشكل من اندماج حزبي "العمل" و"ميرتس". وجاءت تصريحاته قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يُعد حزبه جزءاً من قوى المعارضة الساعية للإطاحة بنتنياهو.