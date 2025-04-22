خاص : اطفال سوريا بين اجندات التطرف وسنوات الحرب واقتتال الاشقاء

أثارَ فيديو للشيخِ عبدِ الناصر علوان، المعروفِ بـ"أبو إسلام الحمويّ"، ضجةً واسعةً بعدَما اصطحبَ عددًا من شبابِ حماةَ في درسٍ عمليٍّ حولَ "الإعدادِ والجهادِ"، ضمنَ ما وصفَهُ بـ"التحضيرِ العقائديِّ"، في خطوةٍ وُصفَتْ بأنَّها تمهيدٌ لإنتاجِ جيلٍ متطرفٍ جديدٍ، وَسطَ اتهاماتٍ بوجودِ رعايةٍ دينيةٍ رسميةٍ لهذهِ التوجهات.

في سوريا، لا تقفُ الحربُ عندَ حدودِ الدمارِ والضحايا، بل تمتدُّ إلى المدارسِ والعقولِ، حيثُ يشهدُ التعليمُ واحدةً من أخطرِ تداعياتِ الأزمةِ. نحوَ أربعينَ في المئةِ من أطفالِ سوريا خرجوا من مقاعدِ الدراسةِ، وأكثرُ من ثلاثةِ ملايينَ طفلٍ أصبحوا أُمّيينَ. لكنَّ الأخطرَ أنَّ مَن تبقّى منهُم، يتلقى تعليمَهُ وَفقَ مناهجَ مختلفةٍ، ومتضاربةٍ، تعكسُ واقعَ الانقسامِ السياسيِّ والميدانيِّ.

سوريا اليومَ ليسَت فقط مقسّمةً جغرافيًا، بلْ يتشكلُ فيها "جيلٌ منَ الأخوةِ الأعداءِ"، تربّى كلٌ منهُم على سرديةٍ مختلفةٍ، ومشروعٍ مختلف. جيلٌ بلا ذاكرةٍ موحدةٍ، ولا مستقبلٍ واضحٍ... هو جيلُ الحربِ السوريةِ. الذي تسعى اليومَ حكومةُ الشرعِ لتحويلِهِ إلى جيلٍ متطرفٍ دينيًا.