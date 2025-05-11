عشية زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط: "خلافات متزايدة في الرأي بين ترامب ونتنياهو"

عشية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، هناك خلافات في الرأي بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قضية إيران وغزة، بحسب ما ذكرت قناة "إن بي سي" الأميركية اليوم (الأحد). وعلى خلفية هذه الخلافات هناك استراتيجيات متعارضة لإدارة الأزمة النووية مع إيران والحرب مع حماس.

ورغم تقارب وجهات نظر الزعيمين بعد وصول ترامب إلى السلطة، إلا أن العلاقات بينه وبين نتنياهو أصبحت متوترة في الأسابيع الأخيرة، بسبب تزايد الخلافات في الرأي بشأن استراتيجية التعامل مع التحديات المختلفة. وفي الخلفية، ضعفت حماس وإيران بشكل كبير، وفقا لدبلوماسيين اثنين من الشرق الأوسط وشخصين آخرين على دراية بالتوترات.

في حين يرى نتنياهو فرصة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، يرى ترامب فرصة لإزالة التهديد الإيراني من خلال اتفاق. وبينما تشن إسرائيل عملية عسكرية جديدة على غزة، يسعى ترامب إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ويسعى إلى تنفيذ خطته لما بعد الحرب لتحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وبعد أن أوقف ترامب الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، قال نتنياهو المذهول إن إسرائيل ستدافع عن نفسها.

وقد أدت الخلافات الأخيرة بين الزعيمين حول الاستراتيجيات والمواقف الرئيسية إلى وضع علاقات الحليفين عند مفترق طرق. وأضافت المصادر لشبكة "إن بي سي" أن ترامب أدلى بتصريحات عامة الأسبوع الماضي أثارت غضب نتنياهو.

أعرب نتنياهو عن إحباطه بعد أن قال ترامب يوم الأربعاء الماضي إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الجديد الذي تتفاوض عليه إدارته. ونقل المستشار الكبير لنتنياهو، رون ديرمر، هذه الرسالة إلى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الخميس، وفقا لمسؤول أمريكي كبير. من جانبه، يشعر ترامب بالإحباط من قرار نتنياهو إطلاق عملية عسكرية جديدة في غزة، والذي يعتقد أنه يتناقض مع خطته لإعادة إعمار القطاع. وفي محادثات خاصة، قال ترامب إن العملية كانت "جهدا ضائعا". وتضغط الولايات المتحدة الآن على إسرائيل وحماس للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي كان من المقرر أن يناقشه ديرمر مع ويتكوف خلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع.

لكن نهج ترامب تجاه إيران كان نقطة الخلاف الأكبر بالنسبة لنتنياهو. ويشعر الزعيم الإسرائيلي بالإحباط منذ أسابيع بسبب رفض ترامب دعم الضربات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية وقراره محاولة التوصل إلى اتفاق يهدف إلى منع طهران من الحصول على أسلحة نووية. وقال مسؤول أميركي كبير "إنهم قلقون بشأن كل صفقة". وأوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لا تريد أن يوقع ترامب على اتفاق نووي يترك لإيران القدرة على تخصيب اليورانيوم، في حين أعرب ترامب عن انفتاحه على استمرار إيران في برنامجها النووي المدني. وقال ترامب يوم الأربعاء عندما سئل عما إذا كان الموقف الأمريكي هو أن إيران يمكن أن تمتلك برنامجا لتخصيب اليورانيوم لأغراض نووية مدنية: "لم نتخذ هذا القرار بعد".

وقال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان: "لم يكن لإسرائيل صديق أفضل في تاريخها من الرئيس ترامب. نواصل العمل بشكل وثيق مع حليفتنا إسرائيل لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، وعدم حصول إيران على سلاح نووي، وتعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. وكما أكد الرئيس مرارًا وتكرارًا خلال ولايتيه الأولى والثانية، فإنه ملتزم بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدًا".

وقال مسؤول أمريكي آخر إن فريق الرئيس ترامب يتواصل بشكل منتظم مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن وضع المفاوضات مع إيران، ويقدم التحديثات وينسق عناصر الاتفاق المحتمل. ولم ترد إسرائيل على طلب شبكة إن بي سي للرد.