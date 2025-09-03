"خوفاً على حياته ": زياد النخالة يتقدم بطلب الإقامة الدائمة في مصر

قد يعجبك أيضًا -

أفادت صحيفة "العربي الجديد" اليوم أن قادة حماس والجهاد الإسلامي يتخذون وسائل احتياط بسبب التهديدات في إسرائيل لاغتيالهم. ووفقا للتقرير حذرت مصر من اغتيال زياد النخالة، الأمين العام للجهاد الإسلامي الذي بات يعيش بشكل شبه دائم في القاهرة، بعد زيادة التهديدات باستهدافة، وأفادت الصحيفة أن مصر تلقت طلبا للسماح للنخالة بنوع من الإقامة الدائمة في البلاد والذي قبلته مؤخرا نظرا لدورها في المفاوضات الخاصة لإبرام صفقة.

ووففا للتقرير ، تمتد المخاوف من تنفيذ التهديد الإسرائيلي باستهداف القيادات الفلسطينية في الخارج إلى قيادات من حماس والتي تزور مصر بشكل منتظم في إطار التنسيق بين الحركة ومسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية. وأشار التقرير الى قيام عدد من قادة حماس بنقل مقر أماكن إقامتهم من لبنان بسبب الأنشطة الإسرائيلية المستمرة بعد وقف إطلاق النار.

وتلقت حماس تحذيرات من جانب المسؤولين في عدد من الدول التي يوجد فيها أعضاء المكتب السياسي للحركة وطالبوهم باتّباع إجراءات أمنية مشددة، وفرض حراسة خلال تحركاتهم.

وأشار قيادي في حماس إلى إجراءات مشددة فرضتها تركيا مؤخرا على عدد من قيادات حماس المتواجدين هناك، إضافة الى بعض السجناء الأمنيين الذين أفرج عنهم مؤخرا في إطار الصفقات الأخيرة.

وفي قطر يخضع قادة الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحرب في غزة الى إجراءات أمنية مشددة، وإن هذه الإجراءات زادت في الفترة الأخيرة بصورة لافتة، وجرى توزيع الفريق القيادي للفصائل إلى أكثر من مكان خارج البلاد لظروف أمنية وعملياتية.