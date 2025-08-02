إسرائيل: إحباط محاولة طعن عند مدخل كيبوتس ميتسر

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أُحبطت محاولة طعن صباح اليوم السبت عند مدخل كيبوتس ميتسر، في المنطقة الساحلية الإسرائيلية. وتمكنت قوة أمنية من الكيبوتس من تحييد شخص يحمل سكينًا من طولكرم في الأراضي الفلسطينية واعتقاله في موقع الحادث، بعد أن حالت دون وقوع الهجوم المشتبه به.

وقد هرعت قوات من مركز شرطة باقة الغربية إلى مكان الحادث، واستطاعت السيطرة على المشتبه به. وتجري وحدات المنطقة الساحلية عملية بحث واسعة النطاق لاستبعاد وجود شركاء محتملين في المنطقة. ووفقًا لبيان الشرطة الإسرائيلية، "تواصل القوات تأمين المنطقة وتجري عمليات تفتيش على طول الطرق المحيطة بالكيبوتس".

ويأتي هذا الحادث في ظل توترات متصاعدة، حيث لا تزال السلطات الإسرائيلية في حالة تأهب تحسبًا لهجمات عدائية. وقد فُتح تحقيق لكشف ملابسات محاولة الهجوم هذه، التي لم تُسفر عن أي إصابات بفضل سرعة استجابة حارس الأمن.