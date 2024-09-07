الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائدي كتيبتين لحركة الجهاد في دير البلح

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن "مقتل قائدي كتيبتين لحركة الجهاد في دير البلح في قطاع غزة"، وتابع"بتوجيه من الشاباك والقيادة الجنوبية، هاجمت طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو مجمع قيادة وسيطرة كان متخفيًا داخل المجمع الإنساني في دير البلح"

وأكد البيان على أن"المجمع استخدمه مسلحون من تنظيمي حماس و الجهاد، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من المسلحين بينهم: قائد كتيبة دير البلح الجنوبية في عبد الله خطاب الذي أمر بخروج مسلحي الحركة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الثاني المنصرم. وأضاف البيان"قام العنصران بالترويج لمخططات عدائية في الأراضي الإسرائيلية ضد قوات الجيش الإسرائيلي. كما قام قائد كتيبة دير البلح الشرقية حاتم أبو الجديان، بالترويج وتنفيذ مخططات عدائية ضد قوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب"

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرصة إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخبارية الإضافية، وهذا مثال آخر على الاستخدام المنهجي للمنظمات الإرهابية". في قطاع غزة على السكان والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المجال الإنساني، لغرض تنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة وقوات الجيش الإسرائيلي".