إطلاق نار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

أفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن شرطيًا من حرس الحدود يعمل حارسًا في السفارة المصرية بتل أبيب أطلق النار على مركبة مشبوهة كانت تقترب من مبنى السفارة.

ووفق البيان، هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وعثرت على المركبة، حيث تجري فرق الأمن فحصًا شاملًا لها. وأكد المتحدث أنه لم تُسجّل أي إصابات في الحادث حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الملابسات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن تحقيقًا أوليًا أظهر أن سائق توصيل حاول التوقف بسيارته في موقف خاص بالسفارة المصرية، فطلب منه الشرطي مغادرة المكان موضحًا أن الوقوف في الموقف ممنوع.

وخلال النقاش الذي دار بين الطرفين، دخل السائق إلى مركبته استعدادًا للمغادرة، وعندما بدأ بالتحرك، سقط الحارس أرضًا وأصيب بجروح طفيفة، فأطلق رصاصة في الهواء.

عقب الحادث، فرّ السائق من الموقع ولم يُعتقل بعد، فيما عثرت الشرطة على المركبة وتواصل التحقيق في ظروف الحادث.