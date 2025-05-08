بعد كشف i24NEWS: الجيش الإسرائيلي يدير منشأة طبية في سوريا

كما كشف موقع i24NEWS سابقا: بدأ الجيش الإسرائيلي بتشغيل منشأة طبية أمامية متنقلة لفرز الجرحى في جنوب سوريا، في منطقة قرية حضر، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) في بيان.

وجاء في البيان الرسمي أن "المنشأة هي جزء من عدد من الجهود التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بهدف دعم السكان الدروز السوريين والحفاظ على أمنهم". "يواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة التطورات في جاهزية للدفاع وسيناريوهات مختلفة."

ويوم السبت الماضي، أفادت قناة i24NEWS أن إسرائيل تدرس إنشاء مستشفى ميداني في سوريا. و"يؤكد مسؤولون أمنيون أن الضربات التحذيرية فعالة، لكنهم يستعدون لسقوط عدد كبير من الضحايا إذا اشتدت المعارك. سيتم ملائمة المركز الطبي حسب عدد المصابين الذين يصلون اليه".

وخلف الكواليس، كانت هناك ضغوط من قبل شخصيات سياسية وقادة في المجتمع الدرزي، مثل الشيخ موفق طريف والوزير السابق أيوب قرا، لتقديم كميات أكبر من المساعدات لدروز سوريا. وفي هذه الأثناء، استوعبت إسرائيل حتى الآن عشرات الدروز بدرجات متفاوتة من الإصابة لتلقي العلاج في إسرائيل.