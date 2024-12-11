خامنئي عن سقوط الأسد: "إسرائيل وأمريكا ودولة أخرى مسؤولون عن ذلك"

ألقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كلمة صباح اليوم (الأربعاء) في الحسينية، أشار فيها للمرة الأولى إلى سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف أن "إيران لديها أدلة على أن الإطاحة بالرئيس السوري هي نتيجة خطة تم إعدادها في غرفة عمليات مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإلى جانبهما، شاركت دولة أخرى في الأحداث".

كما تتذكرون، في بداية الأسبوع، استولت المعارضة السورية على دمشق - دون مقاومة عسكرية - ووضعوا حداً لـ 54 عاماً من الحكم الديكتاتوري لعائلة الأسد، بعد 13 عاماً من اندلاع الحرب الأهلية. وقالت المعارضة إن "دمشق تحررت من الأسد". واقتحم مواطنون سوريون قصر بشار الأسد في دمشق ونهبوا ممتلكاته، كما قامت المعارضة بتخريب السفارة الإيرانية في دمشق.

في البداية، لم يكن مكان وجود الرئيس السابق الأسد واضحا، بل وترددت أنباء عن تحطم طائرته. لكن تبين فيما بعد أنه وعائلته حصلوا على حق اللجوء في روسيا.